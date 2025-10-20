living cost indicators
احتمال تساقط الرذاذ.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

20
OCTOBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب محليا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، يستقر يوم الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح لتقارب ال 50 كلم /س شمال البلاد ، فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة و دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل،  ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر .

الأربعاء:  

مشمس الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس:  

قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل يسوء بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,47

-ساعة غروب الشمس: 17,58

