برّاك: إذا لم تتحرّك بيروت.. مواجهة كبرى بين الحزب واسرائيل!

كتب المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا، توم برّاك، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "مع استعادة سوريا استقرارها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تُشكل هذه العملية الركيزة الأولى في الإطارالأمنيالشماليلإسرائيل، أماالركيزةالثانية، فيجبأنتكوننزعسلاححزباللهداخللبنانوبدءمناقشاتأمنيةوحدوديةمعإسرائيل".

وأضاف: "سعت اتفاقية وقف الأعمال العدائية لعام 2024، التي رعتها إدارة بايدن، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، إلى وقف التصعيد، لكنها فشلت في النهاية. لم يُبرم اتفاق مباشر بين إسرائيل وحزب الله، نظرًا لأن لبنان لا يزال يعتبر التعامل مع إسرائيل جريمة، وبالتالي لا توجد آلية حقيقية لإنفاذه، استمر تمويل إيران لميليشيا حزب الله رغم العقوبات وانقسام مجلس الوزراء اللبناني، مُرسلًا رسائل متضاربة إلى قواتها المسلحة اللبنانية، التي تفتقر إلى التمويل والسلطة اللازمة للتحرك. وكانت النتيجة هدوءًا هشًا بلا سلام، وجيشًا بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرة".

وتابع: لا تزال إسرائيل اليوم تحتل خمسة مواقع تكتيكية على طول "الخط الأزرق"، مُحافظةً على قدرة الإنذار المبكر، بينما تُنفذ ضربات يومية ضد مستودعات حزب الله. في غضون ذلك، لا يزال مبدأ "بلد واحد، جيش واحد" الذي تتبناه الحكومة اللبنانية مجرد طموحات أكثر منه واقعًا، مقيدًا بهيمنة حزب الله السياسية والخوف من الاضطرابات المدنية، وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت الولايات المتحدة خطة "محاولة أخرى"، وهي إطار عمل لنزع السلاح على مراحل، وامتثال مُتحقق منه، وحوافز اقتصادية تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا، رفض لبنان تبنيها نظرًا لتمثيل حزب الله ونفوذه في مجلس الوزراء اللبناني، بل إن مجلس الوزراء اللبناني ومجلس الوزراء عالقان في شلل طائفي، ويحاولان القيام بخطوة حسن نية، وهو ما رفضته إسرائيل تمامًا. قال الإسرائيليون ببساطة إن هذا الخطاب لا يتطابق مع الواقع.

وأردف: "مع استقرار دمشق، تزداد عزلة حزب الله، إن السيطرة الخارجية للميليشيا تقوض سيادة لبنان، وتثني الاستثمار، وتضعف ثقة الجمهور، وتمثل راية حمراء دائمة لإسرائيل، لكن حوافز التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها. إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد - وستكون العواقب وخيمة".

وقال برّاك: لذا، فإن نزع سلاح حزب الله ليس ضرورة أمنية لإسرائيل فحسب، بل هو فرصة لبنان للتجديد. بالنسبة لإسرائيل، يعني ذلك حدودًا شمالية آمنة، وبالنسبة للبنان، يعني ذلك استعادة السيادة وفرصة للانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة للولايات المتحدة، يُحقق ذلك إطار عمل الرئيس "السلام من خلال الازدهار" مع تقليل تعرض الولايات المتحدة للخطر. وبالنسبة للمنطقة الأوسع، يُزيل ذلك وكيلًا أساسيًا للنظام الإيراني إلى جانب حماس، ويُسرّع التحديث والتكامل العربي.

وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، سعت الولايات المتحدة إلى دفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل، من خلال تقديم حوافز بدلاً من فرضها، وربط مساعدات إعادة الإعمار من دول الخليج بأهداف قابلة للقياس، وضمان التحقق (دون سلطة إنفاذ) من خلال إشراف الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والدعم المُستهدفين (وقد خصصت الولايات المتحدة هذا الشهر أكثر من 200 مليون دولار إضافي للقوات المسلحة اللبنانية). وكانت واشنطن على استعداد لتوفير غطاء دبلوماسي للانتقال السياسي السلمي لحزب الله، وتنسيق البيانات الإقليمية التي تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت في عرض نزع السلاح ليس كاستسلام، بل كاستعادة للسيادة. وقد تعثرت جميع هذه المبادرات، بينما تتسارع وتيرة بقية المنطقة نحو طرد وكلاء إيران الإرهابيين".

ولفا إلى أن "تُمثل خطوات سوريا الشجاعة نحو اتفاق حدودي، وما يُؤمل أن يكون تعاوناً مستقبلياً، الخطوات الأولى نحو تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله هو الخطوة الثانية، يواجه لبنان الآن خياراً حاسماً: إما انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقاً في الشلل والتدهور، ويجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعاً عن حزب الله، وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستنزفها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقًا مع المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتمًا مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. في المقابل، سيواجه جناحه السياسي بلا شك عزلة محتملة مع اقتراب موعد انتخابات أيار 2026".

وشدد على أنه "إذا تعرض حزب الله لهجوم عسكري خطير من إسرائيل وواجه خسائر إقليمية أو سياسية أو في سمعته، فمن شبه المؤكد أنه سيسعى إلى تأجيل انتخابات أيار 2026 للحفاظ على قاعدته وإعادة تنظيم صفوفه. إن إجراء انتخابات في مثل هذه اللحظة من شأنه أن يكشف عن ضعف مكانته، ويخاطر بانتكاسات انتخابية لحلفائه، ويشجع الفصائل المنافسة على التحدي".

ولفت إلى أن "تأجيل انتخابات عام 2026 بذريعة الحرب من شأنه أن يُشعل فتيل فوضى عارمة في لبنان، ويُمزق نظامًا سياسيًا هشًا أصلًا، ويُعيد إشعال فتيل انعدام الثقة الطائفية. ستنظر العديد من الفصائل اللبنانية - وخاصةً الكتل المسيحية والسنية والإصلاحية - إلى التأجيل على أنه استيلاء غير دستوري على السلطة من قِبل حزب الله لترسيخ سيطرته وتجنب المحاسبة على دمار الحرب. ومن المرجح أن تُشلّ هذه الخطوة البرلمان، وتُعمّق الفراغ الحكومي، وتُشعل فتيل احتجاجات وطنية تُذكّر بانتفاضة 2019 - ولكن هذه المرة وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي. إن الاعتقاد بأن ميليشيا واحدة قادرة على تعليق الديمقراطية قد يُقوّض ثقة الجمهور في الدولة، ويدعو إلى تدخل إقليمي، ويُخاطر بدفع لبنان من أزمة إلى انهيار مؤسسي كامل".

وقال: حان الوقت الآن للبنان ليتحرك.