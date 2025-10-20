living cost indicators
بالصور - باسيل في لقاء للتجمع من أجل لبنان في فرنسا: 17 تشرين انقلاب اقتصادي افقد اللبنانيين أموالهم و13 تشرين تذكرنا أننا أولاد قضية ولا تزيلنا حالة عابرة

20
OCTOBER
2025
لفت رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال لقاء مع الجالية اللبنانية نظمه التجمع من أجل لبنان في فرنسا الى أن "السبب الاساسي لحضوري الى باريس هو للمشاركة في احياء ذكرى 13 تشرين مع التيار، وهذا معناه أننا أناس ورغم مرور خمسة وثلاثين عاما لدينا قضية ووفاء تجاه الشهداء الذين سقطوا".

واضاف: "13 تشرين هي مناسبة سنوية لنؤكد ارتباطنا بهذه القضية وعلاقتنا بها، وفي المقابل بالامس كان 17 تشرين هذا اليوم الذي منذ ست سنوات في العام 2019 تم فيه تشويه مسيرة التيار الوطني الحر ونُظمت حركة صادقة من بعض الناس ولكن خطط لها لتكون انقلابية ضد رئيس جمهورية لبنان آنذاك العماد ميشال عون وضد التيار الذي يدعمه لتصويرهما وكأنهما خربوا البلد".

وقال باسيل: "17 تشرين لم تحدث بسبب زيادة ستة سنتات على الواتساب فاليوم ارتفعت فاتورة الخليوي أكثر من ذلك بكثير ولم يتحرك أحد".
باسيل اشار الى أن "17 تشرين كانت تراكم سياسة اقتصادية ريعية أرادت أن تدخل دولارات الى لبنان بفوائد مرتفعة وتثبت سعر الدولار على حساب الاقتصاد وتفقد الناس أموالهم".
وأكد أنه " بهذا الانقلاب الذي حدث بـ17 تشرين أُقفلت المصارف عمدا وتم تهريب أموال بعض اللبنانيين والنافذين والتي بلغت مليارات الدولارات عمداً بينما حُرم اللبنانيون من أن يحصلوا على أموالهم، وقد أفلس البلد من خلال عملية مالية هندسية مصممة على ذلك وعلى أن توصلنا إلى مكان لا نستطيع فيه بعد ست سنوات أن نقر قوانين لاصلاح هذا الوضع الاقتصادي والمالي".

باسيل تساءل: "ما معنى أن هذا التاريخ الذي أنشأ أكبر حالة شعبية بالبلد وبعد مرور سنة أو سنتين لا أحد يحيي ذكراه، بينما نحن وبعد مرور خمسة وثلاثين نلتقي في كل دول العالم لنحيي الذكرى".
وأكد: "هذا يؤكد أن قضيتنا لها ابناؤها وجذورها وفكرها وأناس يضحون من أجلها بينما 17 تشرين هو يوم ليس له قضية ولا جذور ولا فكر بل هو حالة انقلابية عابرة مرت على البلد وأفلسته واختفت، واليوم ليس هناك من يتبناها الا من مولوها في الخارج.
واضاف: "حتى النواب الذين انبثقوا من رحمها لم يتمكنوا اليوم من أن يكونوا في مجموعة واحدة ليحيوا الذكرى، وهذا المسار ل١٧ تشرين استطاع أن يجمع في الانتشار أكبر نسبة أصوات بلغت بحدود خمسة وثلاثين ألف صوتاً كانوا صادقين، و 17 تشرين كان يجب أن تكون لحظة ثورة حقيقية لاصلاح البلد انما من يقف خلفهم كانوا يريدون تدمير حالة لبنانية رافضة ابقاء النازحين السوريين في لبنان وأن يتم وضع اليد على القرار الوطني اللبناني ان يكون هناك هيمنة عليه من الخارج وترفض أن تكون هناك محاربة حقيقية للفساد ، واتت لتضرب الحالة اللبنانية الصافية لتزيلها وتذهب معها لنعيش بفوضى دائمة ولتبقى المنظومة متحكمة بالبلد لغاية اليوم وكل همها أن تمنع قوانين الاصلاح وأن تُخرِج من السجن من سرق أموال اللبنانيين".

وقال باسيل : "بعد مرور ست سنوات التيار الوطني الحر لا زال يطالب بمحاسبة من سرق أموال المودعين، ونريد اقرار قوانين التي تؤمن الاصلاح للقطاع المالي ونريد اعادة الاموال التي تحولت الى الخارج ونريد القيام بتدقيق جنائي في مصرف لبنان.
واوضح: كلها أمور وحدنا نتحدث بها وهذا دليل على أننا الحالة الاصلاحية الوحيدة في لبنان التي تحارب المنظومة التي تمنع اصلاح البلد وتحمي الفساد".
واضاف: "17 تشرين كانت حالة انقلاب اقتصادية على كل لبنان واللبنانيين وافقدتهم أموالهم و13 تشرين هي لتذكرنا أننا أولاد قضية لا يمكن لحالة عابرة أن تزيلنا، هي تذهب ونحن نبقى.
وتابع: "ولهذا نلتقي اليوم بفرنسا لنؤكد انتماءنا لهذه القضية ونحيي ذكرى شهدائنا ولنؤكد أننا مستمرون بالنضال في الانتخابات والسياسة والبرلمان وأينما تطلب النضال ان نكون موجودين لنحافظ على اللبنان الذي نريده".

باسيل شدد على أن "لبنان اليوم في خطر بهويته لأنكم تغادرون ويحل مكانكم نازحون ولاجئون"، مشيرا الى أنه "وبعد انتهاء الحرب بسوريا ورفع العقوبات عنها اخذت الحكومة اللبنانية قرارا قضى بالسماح بتسجيل الطلاب السوريين بالمدارس اللبنانية".
وقال: "في 13 تشرين الاول 1990 التيار هو الوحيد الذي وقف ضد دخول الجيش السوري ليحتل لبنان، وبعد مرور اربعة عشر عاما على الحرب في سوريا يبقى التيار هو الوحيد الذي يرفض بقاء النازحين ويقول نعم للمنتشر اللبناني الذي لن يأخذ النازح مكانه".

باسيل أكد: "علاقتنا بالانتشار ليست علاقة انتخابات ولا علاقة مال وكل ما طلبناه عندما…

{{article.title}}
