عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تشرين الأول 2025

النهار: عروض "تفاوضية" والرئاسات على خط الاستنفار... الزيارة البابوية للبنان بين لاوون وعون والراعي

الأخبار: إنذار أميركي: فاوضوا إسرائيل وإنسوا القرار 1701

واشنطن لا تصدّق روايات الجيش وتحضّر لموجة ضغوط مالية

العدو يعدّ لخطة تفجيرات إرهابية وربطها بنزاع محلي وطائفي

إسرائيل في غزة: هكذا يطبق الاتفاق

اللواء: برِّي يحمل ملف التفاوض والقلق الجنوبي إلى بعبدا

عون يبلِّغ البابا استعداد لبنان لاستقباله.. وحراك مسيحي في بروكسيل وواشنطن للتنافس على أصوات المغتربين

الديار: تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة بضوء أخضر أميركي قبل العودة لوقف النار | الاحتلال يفرض قواعد اشتباك جديدة تضمن مواصلة الحرب على وتيرة منخفضة | لبنان مرتبك بالطروحات التفاوضية لواشنطن رغم الدروس السلبية للمسار السوري

الجمهورية: المرحلة الراهنة: تمرير وقت

البايا لعون: نريدها زيارة سلام ورجاء



الديار: ضغوط سياسيّة وأمنيّة لجرّ بيروت الى التفاوض مع «تل أبيب»

حزب الله يرفض مسار التفاوض: يُؤدي للإستسلام

أكبر مُناورة «إسرائيليّة» على الحدود مع لبنان منذ 7 أكتوبر



l'orient le jour: « Pour Israël, il est utile d’avoir un adversaire tel que le Hamas, contrairement au Fateh »



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يبرئ قادة «حماس»: «بعض المتمردين» خرقوا وقف النار في غزة

الأنباء الكويتية: مصادر حكومية لـ«الأنباء»: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تفتح كوة في الجدار