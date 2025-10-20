الأنباء الكويتية: مصدر حكومي: إسرائيل لم تنفذ أيا من الالتزامات المطلوبة منها

A + A -

الأنباء الكويتية: في الشأن الخاص بالاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض لبنانية في الجنوب، قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء» إن «المسؤولين الأميركيين وعلى مختلف المستويات كانوا على مدى الأشهر الماضية ولدى لقائهم أي مسؤول لبناني، يؤكدون وجوب فتح قنوات مباشرة في التفاوض بين لبنان وإسرائيل، غير أن لبنان كان يرفض هذا الأمر».

وقالت المصادر: «في الأيام القليلة الماضية، بدأ موضوع فتح حوار غير مباشر مع إسرائيل، على غرار الحوار الذي حصل خلال مفاوضات الترسيم البحري، يدرس بين المسؤولين اللبنانيين، إلا أنهم لا يزالون يرفضون أن يكون هذا الحوار على مستوى ديبلوماسي، ويفضلون أن يبقى على المستوى العسكري من ضمن اللجنة الخماسية، مع إمكان إضافة أشخاص تقنيين وفنيين، كخبراء في الجغرافيا وفي ترسيم الحدود ليس أكثر في المرحلة الأولى».

وبحسب ما قالت المصادر الحكومية لـ«الأنباء»، فإن «من شأن ذلك ربما أن يفتح كوة في الجدار»، مؤكدة أن «إسرائيل لم تنفذ أيا من الالتزامات المطلوبة منها. لذا سيشترط لبنان قيام إسرائيل بخطوات كي يقدم هو في المقابل بعض التنازلات، مع إصراره على رفض أي مفاوضات مباشرة».