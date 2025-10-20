الشرق الأوسط السعودية: مناورة إسرائيلية على حدود لبنان للتعامل مع «سيناريوهات مختلفة»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: كارولين عاكوم-

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، عن مناورة عسكرية تمتد 5 أيام على الحدود مع لبنان، للتعامل مع «سيناريوهات مختلفة»، فيما أكد «حزب الله» أنه استعاد قدراته و«جاهز لكل الاحتمالات».

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»، أنه «سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع، للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، من بينها حماية المنطقة، والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية».

يأتي ذلك بينما تستمر الضربات الإسرائيلية على لبنان، ويستمر «حزب الله» في إعلان رفض تسليم سلاحه، ويؤكد أنه أعاد بناء قدراته العسكرية، وأن «تل أبيب تسعى إلى جرّ لبنان إلى مفاوضاتٍ وتطبيع».

وقال أحد نوابه أمس: «من الواضح أن هذا العدو الصهيوني يريد أن يُخضِع شعبنا ويكسر إرادتنا، ونحن بالتأكيد، لا مكان عندنا للخضوع».

فيما قال مسؤول آخر إن «المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها وهي لم تُهزَم، وجاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات».