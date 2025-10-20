الأخبار: «وسايط» سعوديّة في أمن الدولة!

A + A -

الأخبار: استعاد أحد ضباط أمن الدولة أخيراً النفوذ الذي كان يتمتّع به سابقاً داخل المديرية، حين كان يتمتّع باستثناءات لا ينالها زملاؤه، رغم أنّ في سجلّه العديد من التجاوزات، وتنفيذ عمليات توقيف من دون الرجوع إلى القضاء المتخصّص، واتّهامات بممارسة التعذيب بحق موقوفين

وكان نفوذ الضابط المذكور تراجع بشكل كبير بعد تعيين اللواء إدغار لاوندس، مديراً عامّاً للجهاز. غير أنّ الأخير قرّر قبل أشهر، بشكل مفاجئ، تعيينه في مركز مهمّ، ما أتاح له استعادة نفوذه في المديرية.

وتؤكّد معلومات أنّ هذا التعيين جاء بعد زيارة السفير السعودي وليد بخاري، للاوندس، برفقة والد الضابط الذي طلب منه «الاهتمام بولدنا». وتناول لاوندس، العشاء كذلك في منزل والد الضابط بحضور بخاري. وكان الاهتمام السعودي واضحاً بالضابط في أثناء مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

«الواسطة» السعودية شملت أيضاً شقيق الضابط والذي نُقل إلى وظيفة في السراي الحكومي، بعدما كان يشغل وظيفة مدنية في أمن الدولة.