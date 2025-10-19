"إتصالات.. ما بعد مغادرة "الرئيس" ليس كما قبله!"

A + A -

مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان يشهد الأسبوع الطالع حركة اتصالات مكثفة تضع فيها الأطراف السياسية أفكارا تمهيدية للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بجانبه التقني وبعيدا عن أي ترتيبات سياسية أو أمنية ورغم تسريبات عن طبيعة الوفد المفاوض ورفع مستوى التمثيل اللبناني إلى وزراء قال الكاتب السياسي محمد عبيد للجديد أن لا طروحات مكتوبة حتى اللحظة مضيفا أن ورقة توم باراك هي المستند الوحيد حاليا أمام الدولة اللبنانية التي تنطلق جديا بعد كلام رئيس الجمهورية لبحث رؤية موحدة حول كيفية التفاوض في المرحلة المقبلة بدوره حزب الله ورغم تصريحات نوابه عن ملاقاة الحكومة اللبنانية فلن يقبل بالتفاوض تحت النار.

وفي معلومات الجديد يتوجه وفد من النواب ال68 ممن سبق ووقعوا على عريضة لتعديل قانون الانتخاب بشقه المتعلق بالمغتربين يتوجهون للقيام بجولة على كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة لطرح مبادرة تقوم على الدفع باتجاه تحرك الحكومة للقيام بخطوة ما على صعيد القانون الانتخابي طالما أن رئيس المجلس نبيه بري لم يستجب للعريضة الموقعة من النواب ال68 هذا وينقل زوار عين التينة أن الرئيس بري ضد أي محاولة لتطيير الإنتخابات أو تأجيلها حتى أنه ضد التأجيل التقني وهو يكرر مقولة: قانون الإنتخاب بعد الإنجيل والقرآن وفي معلومات الجديد فإن الرئيس بري يستغرب ممن كانوا الأكثر حماسة للقانون الحالي عام 2017 كيف أصبحوا الآن ضد القانون ويعتبر بري أن الصلاحيات عند الحكومة وتحديدا لدى وزارتي الداخلية والخارجية ومن غير المجدي التحجج بمسؤولية مجلس النواب ودوره.