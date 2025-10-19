living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إتصالات.. ما بعد مغادرة "الرئيس" ليس كما قبله!"

19
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان يشهد الأسبوع الطالع حركة اتصالات مكثفة تضع فيها الأطراف السياسية أفكارا تمهيدية للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بجانبه التقني وبعيدا عن أي ترتيبات سياسية أو أمنية ورغم تسريبات عن طبيعة الوفد المفاوض ورفع مستوى التمثيل اللبناني إلى وزراء قال الكاتب السياسي محمد عبيد للجديد أن لا طروحات مكتوبة حتى اللحظة مضيفا أن ورقة توم باراك هي المستند الوحيد حاليا أمام الدولة اللبنانية التي تنطلق جديا بعد كلام رئيس الجمهورية لبحث رؤية موحدة حول كيفية التفاوض في المرحلة المقبلة بدوره حزب الله ورغم تصريحات نوابه عن ملاقاة الحكومة اللبنانية فلن يقبل بالتفاوض تحت النار.

 وفي معلومات الجديد يتوجه وفد من النواب ال68 ممن سبق ووقعوا على عريضة لتعديل قانون الانتخاب بشقه المتعلق بالمغتربين يتوجهون للقيام بجولة على كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة لطرح مبادرة تقوم على الدفع باتجاه تحرك الحكومة للقيام بخطوة ما على صعيد القانون الانتخابي طالما أن رئيس المجلس نبيه بري لم يستجب للعريضة الموقعة من النواب ال68 هذا وينقل زوار عين التينة أن الرئيس بري ضد أي محاولة لتطيير الإنتخابات أو تأجيلها حتى أنه ضد التأجيل التقني وهو يكرر مقولة: قانون الإنتخاب بعد الإنجيل والقرآن وفي معلومات الجديد فإن الرئيس بري يستغرب ممن كانوا الأكثر حماسة للقانون الحالي عام 2017 كيف أصبحوا الآن ضد القانون ويعتبر بري أن الصلاحيات عند الحكومة وتحديدا لدى وزارتي الداخلية والخارجية ومن غير المجدي التحجج بمسؤولية مجلس النواب ودوره.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout