بري مجدداً: " الرسالة وصلت"!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني،الذي سلّمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى شبعا، وأبرزها المباشرة برفع الأنقاض واطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن تقديم مساعدة للأهالي النازحين والعائدين.

وفي الوقت نفسه، جدد بري القول إن الرسالة الإسرائيلية وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعا كبيراً للآليات والجرافات في المصيلح، مستنكرّاً ما تعرّض له مزرعاني من تهديدات ورافضاً كل تهديد واعتداء على العاملين في ملف الإعمار في الجنوب وكذلك على الأهالي الآمنين، وسأل الرئيس بري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقاً لاتفاق وقف النار"؟



بدوره، شكر مزرعاني رئيس المجلس على تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب لأجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة إعمار الجنوب.

ووعد بري بمتابعة موضوع التهديدات وكذلك المطالب المحقة لأهالي القرى الحدودية.