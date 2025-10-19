هيئة كولكو تورونتو في التيار : مأدبة غداء تكريمية وفاءً لذكرى الشهداء

A + A -

قامت هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر مأدبة غداء تكريمية في مطعم فينيسيا – ميسيسوغا، وفاءً لذكرى الشهداء وتجديدًا للعهد على الثوابت الوطنية.

استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة كلود رعد مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو تورونتو ، رحبت من خلالها بالحضور الذي تقدمهم نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية الأستاذ غسان خوري ممثلا رئيس التيار الوزير جبران باسيل، المنسّق العام لكولكو كندا السيد أنطوان مناسا، سيادة المطران بول مروان تابت راعي أبرشية كندا للموارنة، سعادة قنصل لبنان الفخري في تورونتو غريغوار بوستاجيان المونسينيور بيار القزي، كاهن رعية مار شربل تورونتو ، النائب في البرلمان الإقليمي السيد شريف سباوي ،العلامة السيد علاء الدين أبي الحسن، رؤساء احزاب وجمعيات ، إضافةً إلى منسّقي المقاطعات

إلى جانب أعضاء الهيئة العامة, مسؤولي اللجان في كولكو كندا.