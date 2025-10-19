ندى البستاني من واشنطن: للقيام بالاصلاحات المطلوبة بالقطاع المصرفي من أجل اعادة حقوق المودعين

A + A -

التقت النائب ندى البستاني خلال زيارتها الى واشنطن أعضاء في الكونغرس الاميركي ديبي بينغل وغريك ستانتون وتمّ التطرق الى الاوضاع العامة في لبنان، وشددت البستاني على ضرورة أن تقوم الدولة بالاصلاحات المطلوبة خصوصاً في القطاع المصرفي لأن هذا يساعد على أولا استعادة حقوق المودعين وثانياً على تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان.

كذلك شاركت البستاني في الحفل الذي أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، ورافقها في زيارتها الى واشنطن منسق LACD جورج موسى.

هذا وتأتي زيارة البستاني الى الولايات المتحدة في اطار مؤتمر نظمته Lebanese American Commission for Democracy (LACD) وشاركت فيه البستاني الى جانب نشاطات أخرى قامت بها في مدينة بوسطن.