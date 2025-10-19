إحياء ذكرى الشهيد جان الخوري في غلبون

A + A -

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستشهاد العريف جان جوزيف الخوري في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، أقامت عائلته قدّاسًا إلهيًا لراحة نفسه في كنيسة مار جرجس – غلبون ترأسه الأب إيلي لحود.

وشارك في القداس العميد مجدي رماح ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومنسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر ممثلاً رئيس التيار النائب جبران باسيل، إضافة إلى الأستاذ جان جبران، رئيس بلدية غلبون الأستاذ إيلي جبرايل، مختار البلدة السيد وليد رزق وفعاليات اجتماعية ومحلية.

بعد القداس، تم وضع إكليل من الزهر أمام نصب الشهيد، كما تسلّمت العائلة برقية تعزية من رئاسة الجمهورية اللبنانية.

إلى ذلك وبرعاية رئيس التيار جبران باسيل، أقامت هيئة غلبون سباقاً باسم العريف الشهيد جان الخوري.

يذكر ان الشهيد الخوري تمّ إخفاء جثته في ملعب وزارة الدفاع حتى اكتشافها سنة ٢٠٠٥.