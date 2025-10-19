تُحذّير: الأمن الغذائي في لبنان في خطر!

A + A -

أعلنت ممثلة منظمة "الفاو" في لبنان نورة أورابح حداد أن "يوم الأغذية العالمي يأتي هذه السنة في وقت لا يزال فيه الجوع أحد أبرز التحديات العالمية". وقالت: "وفق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر سنة 2025 عن منظمة الفاو وشركائها، قدر عدد من يعانون من الجوع المزمن بين 638 و720 مليون شخص في عام 2024، أي نحو 8 إلى 9% من سكان العالم، ما يعني أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول 2030".

وفيما يخص لبنان، أشارت حداد في حديث لـ"الأنباء" الكويتية، الى أنه "على رغم التحسن النسبي بعد النزاعات السابقة، لا تزال معدلات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة، إذ يعاني حوالي 20% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وقالت: "بحسب تحليل IPC 2025، يعاني نحو 1.24 مليون شخص من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 وما فوق ـ مرحلة أزمات وطوارئ)، وهذا تحسن طفيف مقارنة بعام 2024. إلا أن تداعيات الأزمات الاقتصادية المتواصلة والآثار المناخية وتأثر القطاع الزراعي بشدة، بالنزاع الأخير، إضافة إلى التحديات البنيوية من الاستيراد والتمويل وأزمات البنية التحتية وغيرها، لا تزال تهدد الأمن الغذائي الوطني وتؤثر على استدامته. لذا فإن لبنان لم يتخلص بعد من معضلة الأمن الغذائي رغم بعض المكاسب الهشة، ويحتاج إلى استمرار الدعم الدولي والوطني للحفاظ على المكتسبات وتحسين الأوضاع".