تفاصيل جديدة عن عملية "البيجرز" واغتيال السيد!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أننا نفذنا عملية البيجرز بعد معلومات عن إرسال حزب الله عينات منها للفحص"، مشيرًا إلى أننا دمّرنا مخزون حزب الله من السلاح الذي جمعه لسنوات طويلة في 6 ساعات.



وقال نتنياهو: "لم نبلغ أميركا بعملية اغتيال نصرالله".

وفي حديث للقناة 14 الإسرائيلية، لفت إلى "أننا أبعدنا التهديد الإيراني لكن المواجهة معها لن تنتهي"، مؤكدًا في سياق آخر أن انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس.



وأضاف: "نحن باقون في جنوب سوريا وفي قمة جبل الشيخ ولن نسمح بالاعتداء على الدروز".