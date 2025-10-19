living cost indicators
برق ورعد وأمطار.. إلى محبّي الشتاء: إليكم طقس الأيام المقبلة!

19
OCTOBER
2025
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يتحول الى متقلب مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأحد:
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد .

- الإثنين:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل ترتفع نسبة الرطوبة تدريجياً مع احتمال أمطار متفرقة تشتد مساءً يرافقها برق ورعد خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح لتصل ٦٠ كلم /س فيرتفع موج البحر .

- الثلاثاء:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال ،تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع بموج البحر،يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئياً .

{{article.title}}
