عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025

النهار: الاستعدادات للتفاوض في انتظار المقاربة الأميركية للبنان



الديار: تنسيق رئاسي لتفعيل حضور لبنان بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ

لبنان يتحرك للتعويض عن انحسار حركة الموفدين الاميركيين ووقف العدوان

جلسة انتخاب اللجان: القديم على قِدمه...حل لعقدة «المغتربين»؟



الأنباء الكويتية: اتصالات مكثفة للسير بموضوع المفاوضات بموازاة ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي

مصدر رسمي لـ «الأنباء»: احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية بديلاً لـ «اليونيفيل» في الجنوب



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتسلم جثتَي رهينتين أعادتهما «حماس»