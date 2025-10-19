عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025

A+
النهار: الاستعدادات للتفاوض في انتظار المقاربة الأميركية للبنان
الديار: تنسيق رئاسي لتفعيل حضور لبنان بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ
لبنان يتحرك للتعويض عن انحسار حركة الموفدين الاميركيين ووقف العدوان
جلسة انتخاب اللجان: القديم على قِدمه...حل لعقدة «المغتربين»؟
الأنباء الكويتية: اتصالات مكثفة للسير بموضوع المفاوضات بموازاة ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي
مصدر رسمي لـ «الأنباء»: احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية بديلاً لـ «اليونيفيل» في الجنوب
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتسلم جثتَي رهينتين أعادتهما «حماس»