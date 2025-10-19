النهار: السفير الروسي في بيروت: للالتزام الصارم بالاتفاقات بين إسرائيل ولبنان

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

وفي "عودة روسية نادرة" إلى الملف اللبناني اعتبر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أنّ "القضية الجوهرية اليوم تتمثّل في كيفية تنفيذ قرار نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ونعتبر أنّ السبيل الأساسي لمعالجة هذا الملف المعقد يتمثل في الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، استناداً إلى القرار 1701 وقال: "القرار حظي بدعم من جميع اللبنانيين بمن فيهم قيادة حزب الله نفسها التي لا بدّ لها أن تقطع طريقاً طويلاً من التحوّل من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة"، موضحاً أنّ "هناك تعاوناً فعالاً وبناء بين روسيا ولبنان في المحافل الدولية المتعددة الأطراف بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة".