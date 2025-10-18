غادة شريم عطا: الأجواء مع صندوق النقد غير مريحة!

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا:

‏الاجواء مع صندوق النقد ليست على ما يبدو مريحة ،وقد سمع اعضاء الوفد انتقادات شملت دور مجلس النواب الذي أعاق إصلاحات اقترحتها حكومة حسان دياب ،وتحديدا خطة لازار التي اقرت بعهد الرئيس ⁧‫ميشال‬⁩ عون ،ووافق عليها البنك الدولي ،علما ان بعض من يشارك في الوفد كان له اليد الطولى في عرقلة الخطة ….

واضافت عطا: ‏لا يستطيع من رفض الكابيتال كونترول ،عرقل الخطط الاصلاحية وتقدم بقوانين مالية ومصرفية مجوفة ان يطلب المساعدة من الجهات المانحة التي لا تغشها الوعود ولاالكلام المعسول .