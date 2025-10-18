عن الدعوات المتصاعدة ل " التفاوض المباشر مع العدو ".. رد حاسم من " الحزب "!

A + A -

قال النائب عن كتلة "حزب الله" علي فياض في مقابلة مع الميادين إن لبنان ليس قابلاً للتطبيع ولا يحتمل قيام اتفاقيات أمنية مع العدو الإسرائيلي، مؤكّداً أن الحزب وحلفاءه سيرفضون أي مفاوضات مباشرة مع الاحتلال وسيتصدون لها.

وأضاف فياض أن لبنان يرفض أي قنوات تفاوض مع الاحتلال غير التفاوض العسكري غير المباشر مع الدولة، كما حصل في الحدود البحرية، محذّراً من أن الإسرائيلي قد يلجأ في أي لحظة إلى التصعيد، ومشدداً على أن لبنان له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه.

وفي جانب آخر، أوضح أن الأضرار المرتبطة بالبناء وإعادة الترميم في لبنان تصل بالحد الأقصى إلى 6 مليارات دولار، معتبراً أن الحديث عن 14 مليار دولار مبالغ فيه.