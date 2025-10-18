خاص - بهية وأحمد الحريري يعودان إلى المشهد الانتخابي بموافقة سعودية؟

A + A -

على رغم أن تيار المستقبل لن يشارك رسميًا في انتخابات أيار 2026، تشير المعلومات إلى أن النائبة السابقة بهية الحريري ستترشح في دائرة صيدا، فيما يستعد منسق عام التيار أحمد الحريري للترشح في بيروت.

وبحسب بعض المعلومات، يأتي هذا القرار بعد اتصالات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية، شملت زيارة أحمد الحريري إلى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في الإمارات، حيث ناقش معه ملف الترشح والخيارات الانتخابية المقبلة.

كما أفادت المعلومات بأنَّ اتصالات جرت على خط الإمارات – السعودية، انتهت بموافقة الرياض على ترشح شخصيات من تيار المستقبل في الانتخابات المقبلة، من دون إبداء موافقة على عودة سعد الحريري إلى بيروت أو مشاركته المباشرة في العملية الانتخابية.