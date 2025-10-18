بالصور: جريمة مروعة ارتكبها الزوج اللبناني !

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" الخبر التالي :" تلقت صفحة وينيه الدولة اتصالًا من عائلة سورية مقيمة داخل سوريا، ناشدت فيه السلطات اللبنانية التدخل العاجل بعد تعرّض ابنتهم ح. عرفة (21 عامًا) لاعتداء خطير من قبل زوجها اللبناني ع. س. المولى، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من زواجهما.



وبحسب ما أفاد شقيق الضحية، فإن ح. كانت قد وافقت على الزواج من المذكور عبر “خطّابة” على أمل بناء حياة آمنة ومستقرة في لبنان. غير أنّ العائلة فقدت التواصل معها منذ فترة، قبل أن تتلقى معلومات صادمة تفيد بأن زوجها أقدم على رمي الزيت المغلي عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالغة في مختلف أنحاء جسدها، لأسباب ما تزال غير معروفة.



وقد نُقلت ح. إلى مستشفى سان جورج – الحدث، حيث ترقد في حالة حرجة جدًا، فيما تعاني عائلتها من صعوبات مالية تحول دون تغطية تكاليف علاجها ونقلها إلى سوريا لمتابعة وضعها الصحي.



وطالبت العائلة عبر “وينيه الدولة” القوى الأمنية اللبنانية بالتحرك السريع لتوقيف الزوج المشتبه به، وكشف ملابسات الحادثة، ومحاسبة المتورط، وإنصاف الضحية التي تكافح من أجل البقاء."

صورة:

١-ح. وزوجها

٢-ح. في مستشفى السان جورج