ملف "مياه تنورين" إلى الخاتمة.. وزير الصحة يعلن !

OCTOBER
2025
أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم تطرق فيها الى ملف "مياه تنورين"، أن "صحة اللبنانيين لا تعرف لوناً أو طائفة أو مذهبا أو سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".

وقال: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين، فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الأسواق اللبنانية وأرسلها الى مستشفى رفيق الحريري المعتمد و3 من العينات أظهرت وجود تلوث فيها، لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها، كما أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية، وقمنا بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت، وأحيي جرأة وزير الزراعة نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة".

وأضاف: "نعلن إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب إلى كل لبنان".

وتحدث عن "مختبر مركزي وبائي ودوائي يتم العمل عليه، ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية".

