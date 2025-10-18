أبو زيد: "عادت حليمة إلى عادتها القديمة.."

A + A -

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر صفحته ما يلي :" عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعدنا لنفاجأ بقرارات وزارية ارتجالية حول قبول تسجيل الطلاب السوريين بناء لتبريرات غير مقنعة...

لقد كنا ومازلنا في التيار الوطني الحر السبّاقين في التحذير من الأضرار الوطنية لمثل هذه الخطوات التي تفاقم الأزمة التعليمية في لبنان وتضغط على مجتمعنا، ونادينا ومازلنا بضرورة تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بدلاً من إندماجهم في مجتمعنا ومحاولة تشريع وجودهم، الأمر الذي يشكل تهديداً للكيان. أبناؤنا أولى بالتعليم...وكفى قرارات عشوائية."