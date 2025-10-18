living cost indicators
ناصرالدين: وزارة الصحة لم تكن ولن تكون لطائفة أو لسياسة

18
OCTOBER
2025
شدد وزير الصحة ركان ناصرالدين، على "أننا نعاهد المواطنين اللبنانيين أننا مستمرون في كل ما يشمل صحتهم بشكل عام، هذه الوزارة تقنية بحت أبعدناها عن السياسة، فعندما نتكلم عن الصحة نرفعها عن السياسة، هذه الوزارة بكادرها، بموظفيها والقطاع العام الذي يقاتل باللحم الحي تعمل تقنيا. نحن عندما نكون بوزارة نتكلم تقنيا، نتكلم بشفافية ونوضح كل مسار يحدث".

 

كلام ناصرالدين جاء خلال حضوره المؤتمر الطبي الأول الذي نظمه مستشفى السان جورج- الحدث، تحت عنوان "الغدد الصماء... حوار متعدد الأنظمة في الطب الحديث"، في فندق لانكستر تمار في الحازمية.

وقال: "ابعدوا الصحة عن السياسة، ابعدوا الصحة عن الطائفية، عندما نمرض الكل يمرض، الكورونا لم تميز بين طائفة وطائفة، الاكل الذي نأكله ناكله كلنا والماء الذي نشربه نشربه كلنا، الدواء الذي ناخذه ناخذه كلنا، نحن في خدمتكم، في خدمة اللبنانيين، وزارة الصحة لم تكن ولن تكون لطائفة او لسياسة".

وحول المناسبة، أشار ناصرالدين إلى أنّ "هكذا مؤتمر طبي علمي جامع شامل لعدة اختصاصات طبية يعطي إفادة ويخلص بمعالجات ويعطي اراء وافكارا ممكن البناء عليها، نحن خاصة في ما يتعلق بهذا الموضوع هو في صلب اولوياتنا في الوزارة يمكن تقنيا، دعونا نتحدث قليلا عن كيف يمكن ان نقوم بالعلاج لهذه الأرقام التي نلاحظ انها ترتفع، والأرقام من ناحية التشخيص ترتفع ولكن من ناحية العلاج في واقعنا الصحية المرير وبالضائقة المالية والتأمين الصحي ليست على القدر المطلوب، لهذا وضعت الوزارة في صلب اولوياتها موضوع الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان".

 ولفت إلى أنّه "لأول مرة منذ زمن نحن اطلقنا الاسبوع الماضي مناقصة لشراء الأدوية المزمنة للأمراض المزمنة في لبنان وعلى راسها الغدد الصماء والسكري ولأول مرة منذ زمن الدولة اللبنانية، وزارة الصحة أيضا تحمل مسؤولياتها وواجبها أيضا امام مواطنيها أطلقت المناقصة لتضم أدوية إضافية لما كان موجودا ولأول المرة يشمل الأنسولين ايضا".

وتابع وزير الصحة: "هذه الإضافة الجديدة التي ستصبح متوفرة للمواطن اللبناني في المراكز الصحية الأولية لا تكون الا في صلب العلاجات التي نتحدث عنها ولن تكون الا عبر اختصاصين ونخب نقابية وطبية تساعدنا ما نختار لان هناك اليات للشراء العام".

{{article.title}}
