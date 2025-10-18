A + A -

تعدُّ العلاقة المتوترة بين ابني شحيم، النائب بلال عبد الله والنائب السابق محمد الحجار، من أوضح الشواهد على سوء علاقة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة إقليم الخروب. هذا التوتر يظهر في تنافس الرجلين على تبني «الإنجازات الإنمائية»، وهو ما حصل أخيراً بعدما نشر الحجار مضمون اتصال تلقاه من المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالتكليف، ربيع خليفة، أبلغه فيه مصادقة وزير الطاقة والمياه جو صدي على دفتر شروط جر مياه آبار بسري إلى خزان التوزيع في بسابا. ليقوم عبد الله بعد ثلاثة أيام بكتابة منشور على صفحته يعلن فيه الانتهاء من التجهيزات لبدء تنفيذ مشروع جر مياه آبار بسري.

يجري ذلك فيما يُنتظر حسم الرئيس سعد الحريري لمشاركة تيار المستقبل في الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، يشير البعض أن اسم مرشحه في إقليم الخروب سيُعلن قريباً بعدما تمّ تبليغه رسمياً بالأمر، لكن من دون حسم أمر التحالف مع النائب تيمور جنبلاط من عدمه.