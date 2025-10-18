living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«الأخبار»: النواب يتذاكون لزيادة مخصصاتهم!

18
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ندى أيوب-

بموجب المرسوم الحكومي الرقم 983 الصادر في 27 آب 2025، تم نقل 74 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة مجلس النواب لعام 2025، تحت عنوان «صيانة الأبنية الإدارية». لكن الحقيقة غير ذلك، فبحسب معلومات «الأخبار»، تخطط هيئة مكتب المجلس لـ«نقل الاعتمادات داخل موازنتها من بند الصيانة إلى بند المخصصات، ليُصار إلى زيادة المساعدة الاجتماعية لكل نائب حالي بمقدار 1500 دولار لمدة أربعة أشهر، بحيث يصبح إجمالي مخصصات النائب أكثر من 3000 دولار شهرياً»، مع الإشارة إلى أن «الفكرة تمّت إثارتها مع الرئيس نبيه بري، وهي لا تزال في مرحلة النقاش».

وتستند الهيئة للقيام بذلك إلى فتوى قديمة لديوان المحاسبة (خلال رئاسة القاضي عوني رمضان لها)، تتيح لها نقل الاعتمادات داخل موازنة مجلس النواب من بند إلى آخر من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو الهيئة العامة لمجلس النواب.

يثير هذا الإجراء في حال إقراره إشكاليات عدّة، منها تجاوز مبدأ العدالة والمساواة، مع غياب أي نيّة لتصحيح مماثل ينصف موظفي القطاع العام. ومن الإشكاليات أيضاً، أنه يعدُّ سوء استعمال لمرونة الموازنة، يتمثل في استخدام بند الصيانة كغطاء لتحويلات مالية لا علاقة لها له. كما يُشكّل الإجراء انحرافاً في تطبيق فتوى ديوان المحاسبة، التي لا يمكن اعتبارها ترخيصاً مفتوحاً لتعديل وجهة الإنفاق، خصوصاً إذا كان الهدف منه زيادة مخصصات شخصية.

في بلد يعاني من عجز مالي هائل وانهيار في الخدمات العامة، ستكون هذه الخطوة في حال إقرارها أشبه بصفعة جديدة للمواطنين، وتعبيراً عن انفصال السلطة التشريعية عن الواقع الاجتماعي. وستُكرِّس نهج «الاستثناءات المالية» التي سمحت تاريخياً بتمويل مخصّصات الطبقة السياسية على حساب المصلحة العامة. بدل أن يُبادر مجلس النواب إلى إقرار قوانين إصلاحية لضبط الإنفاق العام، وتصحيح أجور القطاع العام، واعتماد سياساتٍ ضريبية عادلة، ها هو يفتح الباب مجدداً أمام تمييز فاضح لمصلحة أعضائه، الذين في جميع الأحوال لا يعتمدون على رواتبهم، لا قبل ولا بعد الزيادة المُنتظرة، في وقتٍ تتآكل فيه رواتب المعلمين والعسكريين والموظفين إلى حدود الفقر المدقع.

إن هذه الزيادة، وإن أُلبست لبوس «المساعدة الاجتماعية»، وغطاء «الفتوى القانونية»، لا يمكن إلّا أن تُقرأ كدليل إضافي على تغليب المصالح الشخصية على الإصلاح المؤسسي، وإمعاناً في تقويض الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية والسلطات المنتخبة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout