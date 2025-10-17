living cost indicators
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عرض مع قائمقام حاصبيا الأوضاع الأمنية في الجنوب

17
OCTOBER
2025
استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – "اليونيفيل" العميد الركن ريكاردو إستيبان كابريوس، يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في "اليونيفيل"، في زيارة وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهامه كقائد للقطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء عموما، وأطلع الجنرال كابريوس قائمقام حاصبيا على "التدابير الأمنية المتخذة، بالتنسيق مع قطعات الجيش اللبناني لتمكين مزارعي الزيتون من جني محصولهم، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية، بخاصة بلدتي كفرشوبا وحلتا.

كما تم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها، لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة والآلية الجديدة المتبعة في تسليم المساعدات والهبات إلى البلدات والقرى الحدودية.

كما شكر كابريوس لـ"القائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في تعاطيه مع الكتيبتين الإسبانية والهندية"، مثمنا "دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة".

بدوره، شكر سلوم لـ"قائد القطاع الشرقي زيارته"، متمنيا له "التوفيق في مهامه"، مثنيا على "الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية"، مؤكدا "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني على كامل الحدود الجنوبية".

