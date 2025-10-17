living cost indicators
أوهم المالك بتعرضه لسطو مسلح.. هذا ما حصل في الكورة!

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة،البلاغ التالي: " بتاريخ 03-10-2025، دخل مجهول ملثم، بالكسر والخلع، إلى “فيلا” في بلدة راسمسقا الكورة، وسرق محتويات خزنة في داخلها مبلغ /25000/ دولار أميركي وساعات يد ومجوهرات، وذلك بعد أن اعتدى بالضرب على رأس الناطور، وتكبيله. وقدرت قيمة المسروقات بحوالي /105،000/ دولار أميركي.

على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعلين، وهما كل من:

ح. ط. (مواليد العام 2004، لبناني) وهو الناطور، وع. ش. ن. (مواليد العام 2001، لبناني).

بتاريخي 3 و 6-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما. بتفتيش منزل الثاني في محلة باب الرمل، تم ضبط مبلغ /23900/ دولار أميركي، وعقد وخاتمين والساعات المسروقة، كانت مخبأة في حديقة منزله.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه اتفق مع الثاني (صديقه)، لتنفيذ عملية السرقة، وذلك من خلال إيهام صاحب الفيلا بأنه قد تعرض للضرب والسطو المسلح. واعترف الثّاني بما نسب إليه.

أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين، وسلما إلى المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

{{article.title}}
