نادي الحكمة وOMT يجدّدان شراكتهما لموسم 2025-2026

أعلن نادي الحكمة وشركة OMT عن تجديد تعاونهما للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026، وذلك خلال لقاء أُقيم في Voco Hotel في بيروت بحضور الرئيس الفخري لنادي الحكمة جهاد بقرادوني ورئيس النادي راغب حدّاد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة OMT جويا معوّض، والرئيس التنفيذي لشركة OMT ناجي أبو زيد، إلى جانب فريق وإدارة نادي الحكمة وممثّلين عن شركة OMT.

وخلال المؤتمر، أكّد حدّاد أنّ الشراكة مع OMT ستتخطّى إطار الرعاية التقليدية لتشمل مبادرات ماليّة وخدمات مخصّصة لجمهور النادي، ما يؤكّد أنّ OMT شريكٌ استراتيجي يواكب رؤية النادي المستقبلية. كما أعرب عن شكره لإدارة OMT على دعمها المستمرّ وثقتها بنادي الحكمة وبالرياضة اللبنانية، على أمل أن تتحوّل هذه الشراكة إلى محطةٍ سنوية ثابتة.

وفي كلمته، هنّأ أبو زيد نادي الحكمة على تشكيلته الجديدة متمنّيًا له موسمًا ناجحًا. وأوضح أنّ هذه الشراكة تهدف إلى الجمع بين العالم الرقمي وعالم الرياضة، ولا سيّما كرة السلّة التي تحظى بمكانة مميّزة في لبنان. كما أشار إلى أنّ الشركة تعمل على تجربة رقمية جديدة ستجمع بين نادي الحكمة ومشجّعيه عبر تطبيق OMT Pay، سيتمّ إطلاقها قريبًا.

وفي الختام، قدّم بقرادوني وحدّاد إلى معوّض وأبو زيد قميصين موقّعين من لاعبي نادي الحكمة، ثمّ التُقطت صورة تذكارية.