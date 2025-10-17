living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تشرين الأول 2025

17
OCTOBER
2025
النهار: فضيحة "المياه النظيفة" هل تمرّ بلا مساءلة؟ سلام من صيدا: الإعمار والعودة وحصرية السلاح

    

 

 

 

الأخبار: أجهزة السلطة توقف أهم مشروع أهلي لـ "فرح الاعطاء" وتحرم 560 عائلة من إعمار شارع المأمون
رئيس الحكومة بطلب لقاءً مع بن سلمان والأخير يحيله على بن يزيد
الرياض غير متحمسة لمؤتمرات دعم لبنان
الشرع لـ بوتين: لا غنى عنكم

 

 

 

 

الجمهورية: عون: لضغط أميركي- أوروبي على إسرائيل
الجيش يسحب آلاف الصواريخ جنوبًا

 

 

 


اللواء: سلام يؤكِّد من عاصمة الجنوب: العودة والإعمار إلتزام وطني
إشادة أميركية وأممية بإنجازات الجيش جنوباً.. وعشرات الغارات الإسرائيلية على قرى النبطية والبقاع

 

 

 


البناء: ارتباك أميركي إسرائيلي في مرحلة ما قبل تشكيل القوة الدولية ومجلس الوصاية ‪|‬ طلب عربي ودولي بتشكيل المجلس والقوة بقرار من مجلس الأمن ورفض إسرائيلي | اعتداءات إسرائيلية بصواريخ ثقيلة جنوباً… وعون يعتبرها سياسة تدمير ممنهجة

 

 

 

 

الديار: «إسرائيل» تردّ على دعوة التفاوض بأحزمة نارية عنيفة
«جس نبض» بريطاني لملء فراغ «اليونيفيل»
تسوية مرتقبة انتخابيا: لا مغتربين وتأجيل تقني؟

 

 

 

 

?l'orient le jour: Entre Salam et le Hezbollah, place à l’accalmie 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سنذهب لقتل «حماس» إذا استمرت في قتل الناس بغزة
حذّر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت الحركة الاتفاق

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون: مستعد لأي وسيلة تبعد شبح الحرب وتؤمّن التحرير والإعمار
يوم جنوبي لرئيس الحكومة في صيدا أكد فيه تمسك لبنان بدوره

{{article.title}}
