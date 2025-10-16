الرئيس جوزاف عون دان الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب

A + A -

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات "الاسرائيلية" التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبراً ان العدوان "الاسرائيلي" المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.

وقال: "ان هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن "اسرائيل" تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة ."