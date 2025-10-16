الطيران المعادي استهدف مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور

A + A -

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.



فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة التاسعة من مساء اليوم غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.



والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.



كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.