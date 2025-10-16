في ما يخص قضية " تنورين " .. بيان من وزارة الصحة!

A + A -

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والصحية لضمان سلامة مياه شركة تنورين، تؤكد وزارة الصحة العامة ان نتائج فحص العينات الاضافية الحديثة من منتجات مياه تنورين الموجودة في الاسواق جاءت خالية من البكتيريا.

أما فيما يتعلق بفحص العينات المأخوذة من مصانع الشركة فانها لم تصدر حتى الآن، وان الوزارة بانتظار صدورها قريبا ليصار الى إبلاغ الشركة على ضوئها وضوء تقارير التفتيش الصحي، بالشروط الإدارية والفنية والصحية الواجب عليها الالتزام بها لضمان سلامة المياه وصحتها وبالتالي ضمان صحة المواطن.

وتؤكد وزارة الصحة العامة بانها سوف تجري مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص فور جهوز النتائج كافة".