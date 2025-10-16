عملية دقيقة.. هذا ما حصل في جونيه!

A + A -

------------------------- نقلاً عن صفحة " وينية الدولة " -



"في إطار التطوّر المستمر للأداء الأمني في لبنان، وضمن خطط مكافحة الجريمة المنظّمة والاتجار بالممنوعات، نفّذت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية (SWAT) عملية مداهمة دقيقة في منطقة جونية، أسفرت عن توقيف المدعو م. شهوان، المطلوب بعدّة شبهات تتعلق بعمليات نصب واحتيال، إضافة إلى تعاطي وترويج مواد مخدّرة.



العملية الأمنية تمّت بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت لفترة، وتم تنفيذها بسرعة واحترافية عالية، من دون وقوع أي إصابات، ما يعكس مستوى الجهوزية العالية لعناصر الوحدة الخاصة.



وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الضربات النوعية التي تنفذها القوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لملاحقة المطلوبين والحد من انتشار الجريمة.



كما أشادت مصادر أمنية بـ«الجهود الكبيرة والتضحيات التي تبذلها المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية»، مؤكدة أن هذه القوة أثبتت كفاءتها في تنفيذ عمليات معقدة، ودفعت ثمناً باهظاً من دماء عناصرها في سبيل حفظ الأمن."