الجمهورية: السلاح بالنسبة إلينا يُعادل الروح... ولن نتخلّى عن أرواحنا

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما بدا كلام الرئيس الأميركي وكأنّه يفترض أنّ «حزب الله» انتهى كقوّة عسكرية، وأنّه تعرّض ومحوره إلى هزيمة، أفقدته قدرة الاستمرار، ومجاراة القواعد والمعادلات الجديدة التي تُرسَم في المنطقة، ولبنان من ضمنها، أكّدت مصادر قريبة من «حزب الله» رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، «إنّنا ندرك حجم الضغوطات التي تُمارس علينا من كل الجهات داخلياً وإقليمياً ودولياً، وموقفنا ثابت ومعروف، سلاح المقاومة خط أحمر، وسبق لنا أن أكّدنا أنّ هذا السلاح بالنسبة إلينا يُعادل الروح، ولن نتخلّى عن أرواحنا وسنواجه أي محاولة بقوّة غير مسبوقة أياً كان مصدرها».