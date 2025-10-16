living cost indicators
RELATED LINKS
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
النهار: مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة... مبادرة الخارجية تخلط حسابات قانون الانتخاب؟

 

 

 

 

الأخبار: قانون الإنتخاب: "القوات" إلى "الخطة ب"
خطة بلير... عودة الإنتداب

 

 

 

اللواء: «الميكانيزم» لا تعالج الانتهاكات.. والنقاش حول التفاوض يتقدم
«القوات» تعدُّ مشروع قانون لإلغاء المقاعد الـ6.. وصدي في الأردن لمتابعة الربط الكهربائي

 

 

 

البناء: بعد تسليم 10 جثث قتلى أسرى… المقاومة تعلن أن الباقي تحت الركام والأنقاض | اليوم التالي للحرب للمقاومة وسط ذهول أميركي إسرائيلي وتسليم بغياب البدائل | وزير الخارجية يتقدم بمسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين بعد بدء المهل

 

 

 

الجمهورية: تأكيد غربي: فرصة التسوية جدية
بري: لـ "الجمهورية": الإنتخابات وفق القانون الحالي

 

 

 

? l'orient le jour: Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مستشاران أميركيان كبيران: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: وزير المال: كلفة الحرب الإسرائيلية على لبنان أكثر من 11 مليار دولار.. وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية يعود إلى الواجهة من بوابة الموقوفين
عون يدعو إلى كسر الصمت في ملف المفقودين: مسيرة التعافي بدأت

{{article.title}}
