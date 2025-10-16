اللواء: مروان شربل بعد لفائه رئيس الجمهورية: التفاوض مع إسرائيل سيتم... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قال الوزير السابق مروان شربل لـ «اللواء» بعد لقاء مع الرئيس جوزاف عون والبحث في كلامه حول مسألة التفاوض غير المباشر مع الكيان الاسرائيلي لحل المواضيع العالقة: انه استشف ان التفاوض سيتم كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تم برعاية أميركية واممية، لكن اي تفاوض امني لن يتم قبل تنفيذ اسرائيل مندرجات ورقة الموفد الاميركي توم براك بالانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين ووقف الاعتداءات، وقبل ذلك لا تفاوض، ونعتقد ان الاميركي سيشجع على حصول ذلك لكن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لإتفاق وقف الحرب في غزة والبحث في تسليم سلاح حركة حماس الذي وضع على طاولة المفاوضات.



واوضح الوزير شربل ان اسرائيل تريد تفاوضا شاملا مع لبنان على كل المسائل بما فيها اتفاق سلام، لكن هذا الاتفاق من المبكر الكلام عنه، والاولوية الان للإنسحاب وتحرير الاسرى ووقف الاعتداءات.



وعن مفاوضات الحدود البرية لاحقا؟ قال شربل: الحدود البرية اللبنانية في الجنوب مرسّمة وجرى تثبيتها رسمياً ودولياً لكن اسرائيل لاتعترف بذلك وسياتي وقت البحث فيها لاحقاً.