الأخبار: تسجيل النازحين الجدد في المدارس الرسمية

16
OCTOBER
2025
الأخبار: بات بإمكان أي تلميذ سوري نازح قبل الأحداث الأخيرة وبعدها دخول المدرسة الرسمية في دوام بعد الظهر.

 

فقد أصدرت، أمس، وزيرة التربية، ريما كرامي، مذكرة سمحت فيها، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بالتسجيل في المدرسة لحاملي بطاقة الإقامة القانونية، وبطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللنازحين الذين باشروا بإجراءات الإقامة أو تجديدها، وحصلوا على إيصال رسمي من المديرية العامة للأمن العام يُثبت بدء هذه الإجراءات.

 

ويمكن أيضاً للتلامذة في التعليم الأساسي الذين لا يملكون أي مستند أن يلتحقوا بالصفوف، على أن يدرج مديرو المدارس أسماءهم على برنامج إلكتروني يجري بموجبه فرز التلامذة وفقاً للمستندات (بطاقة إقامة صالحة، بطاقة أمم صالحة، إيصال إقامة، من دون مستندات)، في محاولة لسحب لائحة بأسماء من هم من دون مستندات وإيداع المعلومات المديرية العامة للأمن العام.

 

كذلك تنطبق أحكام هذه المذكرة على طلاب التعليم الثانوي الرسمي شرط أن يكون في حوزة هؤلاء مستندات.


يبقى القرار في ملعب الأمن العام لجهة السماح للتلامذة الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية بالتقدم بطلب الحصول على الإقامة وإيداعهم الإيصال الرسمي الذي يخوّلهم التسجيل في المدارس.

الأخبار
{{article.title}}
