خاص - ملامح أولى لمعركة بيروت 2026.. اصطفافات غير محسومة

يشهد التحضير للانتخابات النيابية في بيروت متابعة واهتماما متزايدين، في ظل محاولات عدد من النواب التقارب مع بعض الأحزاب تمهيدا لعقد تحالفات انتخابية في أيار 2026.

وبحسب معلومات بيروتية، فإن أحد نواب المعارضة الذي ينتمي إلى الطائفة السنية حاول التواصل مع عدد من الأحزاب من بينها الاحباش، بهدف التعاون في انتخابات أيار 2026، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى الساعة.

وتشير المعلومات أيضا إلى أن وضع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت غير مستقر، إذ يسجل رفض لانضمامه إلى أي لائحة قد يشكلها الرئيس فؤاد السنيورة أو النائب فؤاد المخزومي، ولا سيما أن مواقفه خلال الحرب الأخيرة في غزة لم تكن، بحسب بعض الشخصيات السنية، على مستوى تطلعاتهم، إذ اعتبروا أنها كانت أقرب إلى مواقف حزب الله.