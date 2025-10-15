living cost indicators
الراعي: البابا لاون الرابع عشر سيحمل الى لبنان رسالة سلام ورجاء

15
OCTOBER
2025
اشار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، الى أن "البابا لاون الرابع عشر يزور لبنان في أواخر الشهر المقبل في "زمن السلام"، وسيحمل في زيارته الى لبنان السلام والرجاء".

وأضاف: "أخذ البابا على عاتقه السلام وبرنامجه السلام، ويأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة، ونعيش في لبنان وقفا لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام".

وتابع: "العناية الالهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت، وأعتقد أنه سيركّز في هذه الزيارة على السلام، وسيطلب من لبنان أن يواصل طريقه نحو السلام".

اضاف: "يكفي لبنان حربا منذ العام 1975 حتى اليوم، يكفيه حربا وقتلا ودمارا وحرب اسرائيل الأخيرة مع "حزب الله"، وأعتقد  أن زيارة البابا ستذكّر جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته".

وقال: "قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم"، موضحا  ان "هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية".

واشار الراعي الى ان "الزيارة تشكّل متنفسا كبيرا للمسيحيين في لبنان وكذلك لمسيحيي سوريا والعراق وإيران والأراضي المقدسة" 

والبابا لاون الرابع عشر هو ثالث بابا يزور لبنان بعد يوحنا بولس الثاني في العام 1997، وبنديكتوس السادس عشر في العام 2012 اللذين حظيا باستقبال شعبي.

{{article.title}}
