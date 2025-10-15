زيارات ميدانية للجنة مراقبة هيئات الضمان ومحاضر في محيط مصلحة تسجيل السيارات

A + A -

بناءً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة وبتكليف من رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، قام عددٌ من مراقبي اللجنة بسلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة.

وعاين المراقبون ميدانياً المحال والمراكز التي تسوّق عقود الضمان ومدى التزامها بأحكام القانون، وقد نُظّمت محاضر وجاهية بحق المخالفين.

وتؤكد لجنة مراقبة هيئات الضمان استمرارها في تنفيذ زيارات مماثلة في مختلف المناطق اللبنانية، تعزيزاً لشفافية القطاع وحماية لحقوق المؤمنين والمواطنين، وتشدّد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة المرعية أو يمارس أعمال التأمين بصورة غير نظامية.