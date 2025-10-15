living cost indicators
أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية دون معدلاتها!

15
OCTOBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول  في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .

الخميس:  

قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الجمعة:  

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات .السبت:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة ، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع:جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.

-حال البحر: هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,42

-ساعة غروب الشمس:   18,07

{{article.title}}
