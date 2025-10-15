living cost indicators
خاص - اجتماع الناقورة: اختبار جديد للتوازن بعد اتفاق غزة

15
OCTOBER
2025
خاص tayyar.org -


يُعدّ اجتماع لجنة الميكانيزم في رأس الناقورة اليوم محطة هامّة، إذ يأتي في لحظة دقيقة تلي بدء تنفيذ اتفاق غزة، ما ينقل مركز الاهتمام الإقليمي تدريجاً من القطاع إلى الجبهة الشمالية. فمع تراجع الضغط العسكري على إسرائيل من جهة غزة، يتزايد احتمال أن تتحوّل الجغرافية اللبنانية إلى مساحة اختبار جديدة لميزان القوة.

الاجتماع، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ أيلول الفائت، يكتسب طابعاً سياسياً أكثر منه تقنياً. فالغارات الإسرائيلية الأخيرة على المصيلح أعادت رسم خطوط التحذير، موجهة رسائل مزدوجة إلى الدولة اللبنانية وإلى الثنائي “أمل – حزب الله”، بأن تل أبيب هي التي ترسم خطوط الاشتباك وحدوده. في المقابل، يستعد الوفد اللبناني لطرح ملف الخروق المتكررة والاحتلال المتواصل للتلال الحدودية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701 ويعرقل انتشار الجيش جنوباً.

يؤكد الحضور الأميركي المستمر، من خلال آلية التبديل الدورية لرئاسة اللجنة، أن واشنطن تراقب بدقة تفاصيل المرحلة المقبلة، حيث ستتبلور معالم ما بعد غزة، وسط توازن هش بين تهدئة موقتة واحتمال انزلاق تدريجي نحو تصعيد جديد.

{{article.title}}
