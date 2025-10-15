living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محاولة اغتيال مليونير أميركي من أصول لبنانية يملك نحو 20 محطة وقود!

15
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرّض رجل الأعمال الأميركي من أصول لبنانية، إيدي جواد، مالك سلسلة من محطات الوقود في ولاية ميشيغان، لإطلاق نار فجر الثلاثاء داخل مجمعه السكني الفخم في ماكومب تاونشيب بمقاطعة ماكومب.

وأعلنت الشرطة أن الحادث وقع في القصر الذي يملكه جواد، والذي تبلغ مساحته نحو 7000 قدم مربعة، قرب تقاطع شارعي ميل 24 وفوس، حيث سارعت فرق التحقيق إلى تطويق المكان وجمع الأدلة، بما في ذلك فوارغ الرصاص التي عُثر عليها في محيط العقار.

وأشار المحققون إلى أن سيارة رياضية داكنة اللون شوهدت وهي تغادر المنطقة مسرعة باتجاه الشرق على طريق ميل 24، مرجّحين أن يكون هناك أكثر من مهاجم واحد متورّط في العملية. كما بدت علامات ميدانية أمام منازل مجاورة، ما يرجّح فرضية أن إطلاق النار قد بدأ خارج المنزل قبل امتداده إلى الداخل.

وأكد شريف المقاطعة، أنتوني ويكرهام، أن جواد رد بإطلاق النار دفاعًا عن نفسه، ويتعاون حاليًا مع السلطات، لافتًا إلى أن الضحية لا يعرف هوية المهاجمين، فيما تم نقل معلومات أولية تفيد بأن حالته الصحية مستقرة ومن المتوقع أن يتعافى.

ويُعرف إيدي جواد في منطقة ديترويت كرجل أعمال نافذ يملك نحو 20 محطة وقود في جنوب شرقي ميشيغان، وقد ظهر مؤخرًا عبر قناة محلية خلال اجتماع رسمي في بلدة ماكومب، حيث أثار الجدل بعد اعتراضه بصوت مرتفع على مشروع إنشاء محطة وقود جديدة تابعة لشركة "شيتز" على طريق ميل 23، قبل أن يُطلب منه مغادرة القاعة.

 

 

 

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout