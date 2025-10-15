محاولة اغتيال مليونير أميركي من أصول لبنانية يملك نحو 20 محطة وقود!

A + A -

تعرّض رجل الأعمال الأميركي من أصول لبنانية، إيدي جواد، مالك سلسلة من محطات الوقود في ولاية ميشيغان، لإطلاق نار فجر الثلاثاء داخل مجمعه السكني الفخم في ماكومب تاونشيب بمقاطعة ماكومب.

وأعلنت الشرطة أن الحادث وقع في القصر الذي يملكه جواد، والذي تبلغ مساحته نحو 7000 قدم مربعة، قرب تقاطع شارعي ميل 24 وفوس، حيث سارعت فرق التحقيق إلى تطويق المكان وجمع الأدلة، بما في ذلك فوارغ الرصاص التي عُثر عليها في محيط العقار.

وأشار المحققون إلى أن سيارة رياضية داكنة اللون شوهدت وهي تغادر المنطقة مسرعة باتجاه الشرق على طريق ميل 24، مرجّحين أن يكون هناك أكثر من مهاجم واحد متورّط في العملية. كما بدت علامات ميدانية أمام منازل مجاورة، ما يرجّح فرضية أن إطلاق النار قد بدأ خارج المنزل قبل امتداده إلى الداخل.

وأكد شريف المقاطعة، أنتوني ويكرهام، أن جواد رد بإطلاق النار دفاعًا عن نفسه، ويتعاون حاليًا مع السلطات، لافتًا إلى أن الضحية لا يعرف هوية المهاجمين، فيما تم نقل معلومات أولية تفيد بأن حالته الصحية مستقرة ومن المتوقع أن يتعافى.

ويُعرف إيدي جواد في منطقة ديترويت كرجل أعمال نافذ يملك نحو 20 محطة وقود في جنوب شرقي ميشيغان، وقد ظهر مؤخرًا عبر قناة محلية خلال اجتماع رسمي في بلدة ماكومب، حيث أثار الجدل بعد اعتراضه بصوت مرتفع على مشروع إنشاء محطة وقود جديدة تابعة لشركة "شيتز" على طريق ميل 23، قبل أن يُطلب منه مغادرة القاعة.