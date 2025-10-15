الجمهورية: موقف عون يحظى بتغطية كاملة؟

A + A -

كان لافتاً كلام الرئيس عون الذي أوحى فيه باستعداد لبنان للدخول في مناخات التفاوض الجارية في المنطقة. ما طرح علامات استفهام حول مغزى هذا الكلام، ومدى انسجامه مع السياسة التي يعتمدها لبنان الرسمي في هذا الشأن.

ولوحظ أنّ القوى السياسية التي تمثل «خط المقاومة» التزمت جانب الصمت المشوب بالحذر، خوفاً من أن يكون هذا الموقف مدخلاً إلى مسار مرفوض مع إسرائيل، تحت وطأة الضغوط التي تمارسها مع الولايات المتحدة على لبنان.

لكن أوساطاً مواكبة أكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ الموقف الذي أعلنه عون يحظى بتغطية كاملة من جانب أركان الحكم جميعاً. وإنّ المقصود به رمي الكرة في الملعب الإسرائيلي في مسألة المفاوضات كما في مسألة استكمال خطة حصرية السلاح في يد الدولة. ففي الحالين، سيبلغ لبنان إلى القوى الدولية، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أنّ أي خطوة لاحقة سيلتزم بها لبنان جدّياً، شرط أن تنفذ إسرائيل ما عليها الآن، أي الانسحاب من النقاط التي تحتلها ووقف العمليات العسكرية والسماح بإعمار القرى المهدّمة وإعادة أهلها إليها. وهذا الموقف سيتكفّل على الأقل بإيضاح الموقف اللبناني على حقيقته وتخفيف الضغط الأميركي على حكومته.