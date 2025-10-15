عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: تجديد الحوافز الفرنسية بمؤتمرين للبنان... الاتفاق القضائي مع سوريا نحو الإنجاز



الأخبار: ريما كرامي: الحظ يسيّر المدرسة الرسمية

بعد إقفال wish money حسابات تدعم عودة الجنوبيين

مصرف لبنان: إشهدوا لي عند الأميركان

المرحلة الثانية... عودة لغة الحرب

الديار: قمة شرم الشيخ تُسقط حلم إسرائيل الكبرى؟

مبادرة اشتراكية لحل عقدة قانون الانتخابات

مافيا الذهب تُعيد سيناريو الدولار الأسود!



اللواء: طرح عون التفاوض عند بري.. وسلام في صيدا في زيارة إنمائية

وزير العدل السوري في سجن رومية.. والاتفاقية القضائية تسبق الملاحقات وتسليم السجناء

البناء: تلاعب إسرائيلي ببنود الاتفاق لرسم قواعد اشتباك تستثمر على تسليم جثث القتلى | تعثر تشكيل مجلس الوصاية على غزة بتريث عربي إسلامي ورفض فلسطيني | الموازنة على أبواب مجلس النواب بانتظار بنود مخصّصة لإعادة إعمار الجنوب

الجمهورية: هل يحسم الخلاف على الأولويات؟

ترامب: المرحلة الثانية من إتفاق غزة تبدأ الآن

l'orient le jour: Sur la trace des 16,5 milliards de dollars réclamés par la BDL aux Libanais

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: تحذير دولي من «مخاطر بالغة جدا» للذخائر غير المنفجرة في غزة

الأنباء الكويتية: ماكرون لعون: أحيي القرارات الشجاعة لتحقيق حصرية السلاح