أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025

15
OCTOBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر اقتصادية إن حملة الدعم الحزبي لشركة مياه وتحويلها إلى حملة معادية لفريق شعبي وطائفي ألحق بالشركة ضرراً كبيراً فإن ثبتت المخالفة أم لم تثبت سوف تعود الشركة إلى الأسواق بعد تصحيح وضعها أو إثبات صحته، لكنها ورثت من هذه الأزمة تصنيفاً حزبياً ضيقاً وعداء مع أوسع شريحة شعبية منظمة في البلد ما يعني خسارة السوق الأوسع استهلاكاً، وقالت إن القيمين على الشركة استدركوا خطورة الوضع وأجروا اتصالات مع الجهة الحزبية للتوقف عن حملة الدعم، لكن الأمر خرج عن السيطرة بعدما تحول حرباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كواليس

شهدت أوساط الرأي العام الفرنسي والبريطاني والألماني حملات تهكم على قادة الدول الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ وتقبلهم الطريقة المهينة التي عاملهم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتساءل عدد من المعلقين مع تكرار هذه المشهديّة عدة مرات وتكرار تلبية القادة لدعوات يتم نقلها مباشرة على الهواء مع الرئيس الأميركي ما هي الحكمة من المشاركة؟ متسائلة عن سبب عدم التصرف على طريقة ولي العهد السعودي الذي غاب عن اللقاء، حيث أوفد وزير خارجيته فحفظ مقامه ومقام بلده من لسان ترامب السليط والاستعراضي من دون أن يجرؤ أحد من الذين قام بإذلالهم على استخدام الطرافة والبداهة لرد ظريف معبر بل إن رئيس حكومة باكستان أمعن في إذلال نفسه بالاستجابة لدعوة ترامب له لتكرار ما سبق وقاله له عن ترشيحه لجائزة نوبل؟

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
أوقفت هيئات تأديبية اجراءات بحق موظفين وعاملين في إحدى الوزارات، على خلفية عدم إفراغ الوزارة وشل العمل فيها..

 


غمز
قطعت الاتصالات بين إدارة مؤسسة صحية ضامنة والعاملين فيها، عبر نقابتهم مرحلة قريبة من التوصل إلى إدخال زيادات على الرواتب والتقديمات المالية الشهرية..

 


همس
لاقت مداخلة رئيس لجنة نيابية، ذات صلة بالوضعين المالي والاقتصادي ارتياحاً في اجتماعات مالية تُعقد في الولايات المتحدة الأميركية..

