بالصورة - دولة عربيّة تسحب "مياه تنورين" من أسواقها!

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن سحب "مياه تنورين" من الأسواق المحلية كإجراء احترازي، إثر رصدها لبلاغ صادر عن وزارة الصحة اللبنانية يتعلق بثبوت تلوث عينات من المنتج ببكتيريا "بسودوموناس ايروجنوزا"، مخبرياً.

وحذّرت وزارة الصحة القطريّة المستهلكين من استهلاك المنتج المشار إليه، وحثّتهم على إعادته إلى منافذ البيع أو التخلص منه بطريقة آمنة.



وأصدرت الوزارة توجيهات للشركات المستوردة والموزعين والجمعيات الاستهلاكية المعنية لسحب المنتج من رفوف البيع، كما تم سحب عينات من المنتج لفحصها في مختبرات سلامة الغذاء التابعة للوزارة للتحقق من سلامتها.

كما قام فريق إدارة سلامة الغذاء في الوزارة بجولات تفتيشية على منافذ البيع للتأكد من خلوها من المنتج.

البيان في الصورة المرفقة.